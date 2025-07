2º Feirão Amazonas Meu Lar bate recorde de vendas e contempla 1,2 mil famílias para aquisição de moradia

Notícias do Amazonas – O 2º Feirão Amazonas Meu Lar, promovido pelo Governo do Estado, bateu recorde em dois dias de programação, alcançando R$ 282 milhões em vendas e contemplando 1,2 mil famílias com aprovação da análise de crédito para adquirir moradia, com auxílio do Subsídio Entrada do Meu Lar.

Mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento, realizado no fim de semana (26 e 27 de julho), no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

O Feirão foi direcionado a famílias pré-cadastradas no Programa Amazonas Meu Lar, interessadas em imóvel com apoio do subsídio estadual para o pagamento da entrada do financiamento. As pessoas que realizaram o negócio com as construtoras passarão pela análise social do programa para receber o benefício.

O Programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). É executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Superintendência de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

De acordo com o secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, o resultado superou as expectativas, ultrapassando os índices obtidos na primeira edição, realizada em novembro de 2024. Na ocasião foram vendidos 300 imóveis, somando R$ 55 milhões em negociações realizadas.

Este ano, informa ele, foram alcançados mais de R$ 282 milhões, com 1,2 mil unidades vendidas. Quase 2 mil propostas de compras ainda estão em análise, somando um total de R$ 446 milhões em Valor

“Encerramos essa segunda edição do Feirão do Amazonas Meu Lar com um resultado extraordinário. Esse movimento aquece o mercado, fortalece o setor da construção civil e gera emprego e renda para os amazonenses. Mostra que uma política habitacional bem estruturada transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento do nosso estado. É o que vem sendo praticado pelo governador Wilson Lima”, destacou.

O subsídio Entrada Meu Lar, destaca o diretor-presidente da Suhah, Jivago Castro, é uma linha de atendimento extremamente importante para aquelas famílias que precisam do apoio do Governo do Amazonas para pagar o valor da entrada do seu primeiro imóvel.

“Durante o feirão, tivemos a oportunidade de acompanhar histórias emocionantes e realizar mais de mil atendimentos referentes ao subsídio Entrada Meu Lar, assim como esclarecimentos sobre as faixas participantes, realização e atualização do pré-cadastro, orientações gerais, além de entrega dos Certificados juntamente com a Sedurb”, disse.

Sonho da casa própria

Entre os novos proprietários está a empregada doméstica Lucinéia da Silva, de 42 anos, que sonhava há muitos anos em sair do aluguel. Ela e a família foram beneficiadas com R$ 35 mil do Subsídio Entrada do Meu Lar e mais R$ 16 mil do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos foram para a entrada do financiamento de um apartamento de 42 metros quadrados no Residencial Vista das Flores, no Tarumã.

“É um momento de muita felicidade e emoção para mim e minha família, porque moramos de aluguel há 18 anos e, agora, conseguimos conquistar a casa própria. Trabalho como empregada doméstica há sete anos e ter um imóvel no meu nome é a realização de um sonho, com parcelas que cabem no meu bolso. Sou muito grata ao Governo do Estado, que ajudou com o subsídio”, disse, emocionada.

O gerente comercial da incorporadora Direcional, Geovane Viana, reforça que o público desta edição chegou mais informado e preparado para garantir o benefício. “No ano passado, vendemos mais de 900 apartamentos. Este ano, ultrapassamos essa marca. Esse feirão superou as expectativas e comprovou que o Amazonas Meu Lar é uma oportunidade real para quem quer conquistar seu imóvel”, afirmou.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado (Creci-AM), que esteve presente durante o Feirão, orientou o público sobre a importância de buscar um profissional devidamente registrado, no momento da compra do imóvel, para evitar golpes.

“Hoje, as pessoas entendem a importância do corretor de imóveis: ele economiza tempo, agiliza a negociação e, principalmente, assume responsabilidade civil e penal. Se um profissional com registro comete alguma infração, é possível localizá-lo e responsabilizá-lo no Conselho. Já quando alguém atua sem registro, o consumidor fica desprotegido e corre grandes riscos”, explica o presidente do Creci-AM, Paulo Carvalho.

Feirão

Ao todo, mais de 2,6 mil unidades habitacionais foram disponibilizadas em 30 empreendimentos de seis incorporadoras credenciadas. O público do feirão contou com condições especiais e facilitadas para financiar imóveis.

O Governo do Amazonas destinou R$ 50 milhões em subsídios para apoiar famílias de diferentes faixas de renda, com benefícios de até R$ 35 mil para quem ganha até R$ 2.850; até R$ 30 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700; e até R$ 20 mil para renda de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil.

Além dos estandes das construtoras, os visitantes puderam acessar serviços de órgãos estaduais e instituições parceiras. A Suhab ofereceu orientações sobre financiamento e programas habitacionais; a Sect prestou apoio para regularização fundiária; e a Sedurb e UGPE apresentaram projetos do Prosamin+, vinculado ao Amazonas Meu Lar.

O evento também trouxe uma novidade nesta edição: um “Talk Show” conduzido pelo secretário Marcellus Campêlo com representantes das construtoras, que divulgaram empreendimentos e novidades do mercado imobiliário.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou atendimentos para renegociação de dívidas, principalmente com as concessionárias de água e energia. Também estiveram presentes a Caixa Econômica Federal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-AM), a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-AM) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-AM). A programação contou ainda com área gourmet, espaço kids e a ação cultural “Mania de Ler”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Amazonas Meu Lar

Integrando a política estadual de habitação e regularização fundiária, o Amazonas Meu Lar tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária, com investimentos que somam R$ 4,7 bilhões em recursos estaduais e federais.

Até o momento, o programa já beneficiou 27.154 famílias, sendo 7.649 com soluções de moradia definitivas e transitórias e 19.505 com regularização fundiária.