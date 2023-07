32º Encontro Anual do International Police Executive Symposium (IPES) será realizado na UEA

O 32º Encontro Anual do International Police Executive Symposium vai iniciar na próxima segunda-feira (7/08), as 9h, no auditório da reitoria da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), localizado na Av. Djalma Batista, bairro chapada , Manaus, Amazonas.

O IPES é uma instituição sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos da América na cidade de Albany, que possui status consultivo junto à Organização das Nações Unidas (ONU). Fundado em 1994 no Palácio das Nações em Genebra, o IPES tem por missão estabelecer o diálogo entre policiais, profissionais de segurança e acadêmicos com a finalidade de propor soluções para o incremento da ação das forças de segurança. Desde a sua criação o IPES realiza conferências, encontros temáticos e edita livros relacionados à sua área de interesse (lista anexa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em especial, os encontros do IPES são um importante momento para o intercâmbio de ideias, construção de redes e desenvolvimento de futuros projetos a partir da realização da conferência. Diversos países já sediaram o evento (lista anexa) e neste ano ocorrerá no Brasil na região amazônica. A partir de realização de palestras com acadêmicos e profissionais de segurança pública, como também por meio de atividades culturais, com a finalidade de divulgar o país sede do evento e suas tradições, é possível descobrir e desenvolver interesses mútuos e fortalecer redes transnacionais.

Como parceiros brasileiros, o IPES organiza o evento em conjunto com o Centro de Estudos de Segurança da Amazônia (CESAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em especial por meio de seu mestrado profissional em segurança pública. Espera-se a partir da realização do evento a geração de projetos envolvendo acadêmicos e profissionais de segurança pública do Amazonas em nível nacional e internacional. Assim, será possível incrementar o conhecimento dos problemas de segurança pública no Estado e ampliar a capacidade de proposição de soluções.

https://www.ipes.info/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST