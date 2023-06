85° sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense já tem data marcada

O próximo sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense vai ocorrer na próxima quarta-feira (14/06). No sorteio da campanha promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), os cidadãos cadastrados que emitiram nota fiscal em abril irão concorrer a dez prêmios em dinheiro.

Este é o 85° sorteio da Campanha e vai ocorrer, às 13h, através da Rádio e TV Encontro das Águas, após o jornal do Meio Dia. Os cidadãos cadastrados irão concorrer a prêmios em dinheiro, no valor de R$ 5 mil, R$ R$ 10 mil e R$ 20 mil. As entidades sociais indicadas pelo cidadão no ato de cadastro da Campanha, também serão sorteadas e irão receber um valor equivalente a 40% do prêmio destinado à pessoa física.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como participar

Para concorrer, é preciso se cadastrar no site da http://nfamazonense.sefaz.am.gov.br e manter seus dados atualizados no portal (dados bancários, contato telefônico e e-mail). A atualização dos dados é importante, porque é através deles que a coordenação da Campanha localiza o ganhador ou ganhadora quando são sorteados.

Além disso, o cidadão deve ter pelo menos R$ 50 acumulados em notas fiscais na compra de bens e produtos. Cada R$ 50 dá direito a um bilhete de sorteio, sendo possível acumular para um sorteio o máximo de 250 bilhetes por CPF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Campanha

A Campanha que iniciou em 2015, visa estimular à cidadania fiscal através do controle social do pagamento de tributos, além de ajudar a combater a sonegação de impostos. Atualmente mais de 511 mil pessoas estão cadastradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao se cadastrar da Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal Eletrônica (NFe), você contribui para o desenvolvimento do Estado e concorre a prêmios diários (R$ 200 até R$ 1 mil), mensais (R$ 5 mil até R$ 20 mil) e nos especiais, que ocorre uma vez por ano e tem prêmios de R$ 10 mil até R$ 50 mil.

Redação AM POST