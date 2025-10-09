A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

“A Bota de Lama” leva o talento amazonense à 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

A produção local foi feita sob a coordenação da Mabrini Produções.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 08:08 - Atualizado em 09/10/2025 às 08:09

Notícias do Amazonas – O curta-metragem “A Bota de Lama” (2024), inspirado no livro homônimo da escritora amazonense Mabrini Muniz e dirigido pelo estreante Fernando da Silva, foi selecionado para a 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que acontece entre os dias 10 e 18 de outubro, na capital catarinense.

Gravado em Concórdia (SC), o filme apresenta a delicada história de Taís, uma menina que precisa lidar com as transformações trazidas pela mudança de cidade devido à profissão da mãe.

Entre a saudade dos amigos e a dificuldade de adaptação, a personagem reencontra a alegria durante um piquenique, quando descobre um par de botas de lama que transforma sua forma de ver o mundo e de se relacionar com o novo.

O elenco reúne jovens talentos e atores locais, como Lívia Brito, Layse Wanderlei, Ágata Maziero, João Vitor Barbieri, Marisete Kapsell e Laura Chiarello, que dão vida aos personagens com naturalidade e sensibilidade.

A estreia na direção e no roteiro de Fernando da Silva é marcada por uma abordagem intimista. Ele também assina a câmera e edição do curta, que contou ainda com a captação de som realizada por Isadora Mathias e Cleiton da Silva, e o trabalho de Beatriz Rogovski da Silva na claquete.

A produção local foi feita por Layse Wanderlei e Isadora Mathias, sob a coordenação da Mabrini Produções e da produção executiva de Mabrini Muniz. A equipe conta ainda com Karla Klaus (assistente de produção) e Carina Schoulten (intérprete de Libras).

Um dos diferenciais do projeto é o compromisso com a acessibilidade: o curta conta com legendas, tradução em Libras e audiodescrição, garantindo que a obra possa ser apreciada pelo maior número possível de pessoas, reforçando a ideia de que o cinema deve ser inclusivo e para todos.

Para Mabrini Muniz, a seleção é uma conquista marcante:

“Levar a história de A Bota de Lama para um festival tão importante é um reconhecimento do poder da literatura quando se encontra com o cinema. É também uma oportunidade de aproximar crianças e famílias da nossa produção cultural.”

A Mabrini Produções, produtora responsável pelo curta, é uma empresa amazonense com atuação em todo o Brasil, especializada em elaboração e execução de projetos culturais, com foco em iniciativas que promovem a arte, a educação e a diversidade cultural.

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é uma das mais relevantes do país e reúne produções nacionais e internacionais voltadas ao público infantojuvenil, reafirmando seu papel na difusão e valorização do audiovisual voltado às crianças.

Forte neblina cobre Manaus e atrapalha voos na madrugada desta quinta (9)

O curta foi realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo (Lei nº 195/2022), por meio do Edital de Seleção de Produções Culturais do Audiovisual em Concórdia (SC).

Mais informações e novidades: @mabriniproducoes

