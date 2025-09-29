“A BR-319 é uma dívida que o Brasil tem com os amazonenses”, diz Eduardo Braga

Notícias do Amazonas – Durante a cerimônia de reinauguração do maior Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Manaus, no bairro Cidade Nova, o senador Eduardo Braga (MDB) aproveitou a passagem do ministro de Lula, Silvio Costa Filho, para afirmar que o Brasil tem uma dívida com os amazonenses no que diz respeito à BR-319.

A rodovia federal, que liga Manaus a Porto Velho, e que tem sido objeto de disputas entre governo federal, ambientalistas e comunidades locais, é tema recorrente devido à sua falta de pavimentação que dura décadas.

“A BR-319 é uma dívida que o Brasil tem com os amazonenses”, afirmou Braga durante seu discurso, ressaltando a importância da rodovia para a mobilidade e logística na região. O parlamentar criticou reportagens que, segundo ele, teriam transmitido informações imprecisas sobre supostas vendas de terrenos ao longo da rodovia.

“Hoje a Folha de S.Paulo publicou uma matéria mostrando uma placa dizendo que estavam vendendo um terreno ao longo da BR-319. Nós passamos por lá e não vimos placa nenhuma. É muito fácil plantar uma placa, bater uma foto e dizer para o Brasil todo que não conhecem a 319, que a BR-319 está sendo devastada porque vamos querer asfaltar”, disse.

Braga também fez referência às dificuldades enfrentadas pelos amazonenses devido à precariedade da estrada antes de obras de pavimentação e manutenção.

“Mas ninguém diz que 14 mil amazonenses morreram por falta de oxigênio, quando nossas carretas de origem estavam atoladas na BR-319 e o nosso povo morrendo a seco, e nenhum deles defendeu nosso povo”, afirmou.

A BR-319 é considerada estratégica para o escoamento da produção regional, mas a obra também é alvo de críticas de ambientalista e tema de diversos embates políticos. Autoridades presentes no evento destacaram que o asfaltamento da rodovia busca conciliar desenvolvimento logístico e medidas de preservação ambiental, mas o tema continua sendo debatido publicamente.