’A Marina vai encarar a Maria’, Professora Maria do Carmo diz que falta determinação dos políticos atuais para resolver a questão da BR-319

Maria do Carmo afirma que rodovia só é lembrada em período eleitoral e garante que vai encarar o desafio da obra.

Por Natan AMPOST

03/10/2025 às 19:09

Notícias do Amazonas – “Virou pauta eleitoreira”, assim a pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal, Professora Maria do Carmo, definiu a liberação da pavimentação da BR-319, que se arrasta há anos sem perspectiva de solução. Durante entrevista a uma emissora de rádio local, concedida na noite de quinta-feira, 2/10, ela criticou a falta de determinação dos atuais representantes políticos do Estado que só trazem a pauta à tona em época de eleição.

“Só lembram do assunto de quatro em quatro anos e depois deixam correr solto, por isso não acontece. Sou acostumada a persistir, isso vem da vida empresarial: não desistir. Pode anotar, vai ser a Maria do Carmo. A Marina vai encarar a Maria”, afirmou a pré-candidata ao assumir o compromisso de resolver a pavimentação do chamado trecho do meio da rodovia que liga Manaus à Porto Velho e ao restante do país.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

“Quando vou em frente, sou igual ao nosso rio [Amazonas], arrastando tudo até conseguir. A BR-319 vai deixar de ser pauta eleitoreira”, reforçou Maria do Carmo, que em outra oportunidade já havia defendido que, por meio de convênio com governo federal, o asfaltamento da 319 seja repassado ao governo estadual, nos moldes do que foi feito em 1998 com a BR-174, pelo então governador Amazonino Mendes.

Ao todo, o trecho do meio corresponde a 406 quilômetros sem pavimentação. Em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) concedeu licença prévia para o asfaltamento do trecho, suspensa em julho deste ano por decisão judicial. Ao contrário do que prometeu em campanha, Lula (PT) vetou emenda que iria favorecer o asfaltamento da rodovia na assinatura da Lei de Licenciamento Ambiental.

