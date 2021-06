”A meta é bater o recorde”, diz Roberto Cidade ao lançar o Programa Doador Legal na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Durante a abertura do programa Doador Legal, na manhã desta terça-feira (1º), no Mini Plenário Cônego Azevedo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destacou que a cada bolsa de sangue coletada quatro pessoas são beneficiadas, e convocou os servidores a baterem o recorde de arrecadação do ano passado, de quase 300 bolsas.

“Quero pedir o empenho de todos. Vamos aos gabinetes, vamos pedir aos colegas. Eu mesmo vou conversar com os deputados para abraçarem essa causa. Tenho certeza, vamos conseguir aumentar o número de bolsas e ajudar o Hemoam e a todos os que estão necessitados, porque infelizmente o estoque da instituição está baixo”, destacou o presidente.

O Programa Doador Legal é realizado desde 2014 pelo Parlamento Estadual e tem como objetivo, incentivar a doação de sangue pelos servidores da Casa Legislativa no mês em que se comemora o Dia do Doador de Sangue, dia 14 de junho.

“No ano passado, mesmo com a pandemia, o programa com a ajuda dos servidores e instituições parceiras, conseguiu doar 285 bolsas de sangue. Se fizermos a regra de quatro pessoas por bolsa, conseguimos ajudar mais de mil pessoas. Essa é uma das campanhas mais bonitas da Aleam e merece toda nossa atenção”, finalizou o presidente.

Doações

No dia 8 de junho, a Unidade Móvel Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), conhecida como “Vampirão”, estará no estacionamento da Aleam para a coleta de sangue. Nos dias 9,10 e 11, os doadores serão encaminhados à FHemoam.

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos somente podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. Também é preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.