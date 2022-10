A três dias das eleições, Wilson mantém liderança com mais de 17 pontos à frente de Braga

Redação AM POST

Pesquisa do instituto Eficaz Pesquisa e Tecnologia, divulgada hoje, 27 de outubro, e do instituto Paraná Pesquisas, publicada ontem, apontam que o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), está com 58,5% e 58,7% dos votos válidos, respectivamente. Nos dois levantamentos, o governador está 17 pontos à frente de Eduardo Braga.

Na pesquisa estimulada, onde o Eficaz apresenta o nome do candidato ao entrevistado, Wilson aparece com 14,7 pontos de vantagem sobre Braga na preferência do eleitor de Manaus e de 12 municípios do interior, onde o levantamento foi feito.

O instituto Eficaz entrevistou 2.116 pessoas, entre os dias 22 e 26 de outubro, e está registrada na justiça eleitoral sob o número AM-05916/2022. O levantamento foi realizado em Manaus e em 12 municípios do Amazonas, e tem um nível de confiança de 95% com margem de erro de 2,8%.

Liderança confirmada

Ontem, 27 de outubro, o Instituto Paraná Pesquisas também divulgou novo levantamento sobre as intenções de votos para o Governo do Amazonas. Realizada entre os dias 21 e 25 de outubro, a pesquisa mostra que Wilson tem 58,7% dos votos válidos e está 17,4 pontos à frente de Braga, que tem 41,3%.

O levantamento ouviu 1.540 eleitores e está registrado na justiça eleitoral sob o número AM-01555/202. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.