Abastecimento de água em São Gabriel da Cachoeira será assumido pelo Governo do AM, anuncia Wilson Lima

Redação AM POST

Neste sábado (24/04), o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou um Termo de Cooperação Técnica que formaliza parceria entre a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira (a 850 quilômetros de Manaus) para análise do sistema de abastecimento de água do município.

“Essa ação viabiliza o projeto de melhoria da rede de abastecimento de água para que a Cosama, futuramente, assuma o serviço de abastecimento. Vamos garantir água de qualidade, potável, nas torneiras de quem vive em São Gabriel da Cachoeira. Assim, nós estamos promovendo saúde pública no município”, disse o governador.

A assinatura do termo aconteceu durante evento realizado em frente à sede da prefeitura e contou com a participação do diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, e do prefeito do município localizado no Alto Rio Negro, Clóvis Curubão.

O novo sistema de abastecimento de água de São Gabriel da Cachoeira contará com um investimento anual de R$ 6.915.897,57 e deverá beneficiar 9.646,46 unidades consumidoras no perímetro urbano. A parceria gerará ainda uma economia de R$ 960.000,00 ao município.

De acordo com Armando do Valle, esse Termo de Cooperação Técnica vai fazer com que o Governo do Estado, por meio da Cosama, assuma a distribuição de água no município, o que deve ser iniciado em um período de 12 meses.

“Mostra a preocupação que o governador tem com a população, principalmente as pessoas mais carentes aqui no município. Nós vamos fazer e entregar uma água de qualidade, tratada e controlada, coisa que não fazem aqui há 20 anos”, explica do Valle. Segundo ele, o município será mais um a ser atendido pela Cosama, levando saneamento básico de qualidade a quem mais precisa.

Atualmente, estão sendo atendidos pela Cosama os municípios de Alvarães, Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Nova Olinda do Norte e a previsão é de que, até o próximo ano, mais 20 municípios passem a contar com os serviços da companhia.