Abertas inscrições para PCDS acessarem a Festa dos Visitantes em Parintins

Estão abertas as inscrições para Pessoas com Deficiência (PCDs) acessarem locais exclusivos durante a Festa dos Visitantes 2023, que acontece na próxima quinta-feira (29), no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O espaço acessível, que atende o público nas três noites de festival, também será aberto para o evento que, pela primeira vez, será realizado na arena.

As inscrições serão realizadas nesta terça-feira (27), por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy-mdSPDUSKAN-rIvBmHu8jKKnaEQG35vUqcjOzzIKJiPItg/viewform?usp=sf_link . Ao todo, serão 60 vagas, distribuídas entre PCDs e acompanhantes. As inscrições serão realizadas pelo link, no horário de 14h às 17h. A lista, com o nome dos contemplados, será divulgada no site da Sejusc, para a imprensa e nas redes sociais já na quarta-feira (28).

A entrega das pulseiras será realizada na quinta-feira (29), de 10h às 12h, no Bumbódromo, na entrada principal. Somente as pessoas contempladas poderão receber a pulseira presencialmente. Além disso, não serão aceitas inscrições de PCDs que já foram credenciados para assistir o 56º Festival Folclórico de Parintins.

A festa será acessada gratuitamente. A ação é uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A exemplo do que será feito nas noites de apresentação de Caprichoso e Garantido, o espaço acessível será aberto para garantir inclusão, com assistência para entrada no evento e locomoção, banheiro exclusivo, água gratuita e transporte, quando necessário.

Regras

Não serão realizados atendimentos presenciais para a inscrição. No cadastro on-line, é necessário informar nome completo, RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, informar a deficiência e se há necessidade de acompanhante.

Serão recebidas inscrições para crianças maiores de 10 anos, desde que acompanhadas pelos pais e devidamente documentadas na inscrição.

Redação AM POST