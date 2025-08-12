Abertas inscrições para seleção de professores do Ifam em Parintins com salário de até R$ 5,9 mil

Notícias do Amazonas – O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) abriu, na segunda-feira (11), as inscrições para processo seletivo de professores substitutos no campus de Parintins. As oportunidades são para as áreas de Administração, História, Língua Portuguesa e Sociologia, com salários de até R$ 5.949, além de benefícios. O prazo para inscrição termina na sexta-feira (15) e o cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet.

A contratação é imediata e voltada a profissionais com mestrado na área de atuação. Além do salário-base, os aprovados receberão auxílio-alimentação de R$ 1.000 e auxílio pré-escolar de R$ 489,90. De acordo com a diretora do campus, Christiane Rodrigues, a seleção é uma oportunidade para docentes contribuírem com o ensino e a formação acadêmica na região.

Ao todo, são quatro vagas disponíveis. A oportunidade para a área de Sociologia é destinada exclusivamente a candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, conforme previsto na Lei nº 15.142/2025. O edital completo, com todas as orientações, está disponível no site oficial do Ifam, onde também está hospedado o formulário de inscrição.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: prova de desempenho didático, com temas sorteados, a ser realizada presencialmente entre os dias 26 e 28 de agosto; e avaliação curricular, com análise de títulos e experiência profissional.

Para participar, o candidato deve preencher o formulário on-line e enviar, em um único arquivo PDF de até 100 MB, documentos como currículo, comprovação de títulos e declaração de veracidade, seguindo rigorosamente as orientações do edital.