ABRABP reúne donos de blogs e portais, escolhe diretoria e define diretrizes da associação que visa defender a imprensa digital

A Associação Brasileira de Blogs e Portais (ABRABP) realizou na noite desta quinta-feira (27), no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, reunião com os donos de alguns veículos de comunicação da imprensa digital para definir diretrizes e ações para o segundo semestre de 2023, com ênfase em unir os canais de comunicação do Brasil para enfrentar a perseguição política e as tentativas de difamação que constantemente afetam o trabalho jornalístico e a divulgação de informações relevantes à sociedade.

A união dos 87 portais de notícias associados visa fortalecer o jornalismo independente e garantir que a sociedade tenha acesso a informações essenciais para o seu pleno exercício da cidadania. A expectativa é que, com a articulação conjunta dos associados, possam ser estabelecidas medidas efetivas para enfrentar os desafios e as ameaças que rondam a imprensa brasileira, reafirmando o compromisso com a verdade, a ética e a democracia.

No encontrou foi definido, que a associação vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o polêmico Projeto de Lei nº 630/2023, do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania), aprovado por deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que prejudica donos de portais e blogs do Amazonas tentando impedir que essas empresas recebam recursos de publicidade de órgãos públicos.

O PL é inconstitucional e a Aleam viola leis federais com a aprovação da propositura de Wilker que foge da competência da Casa de legislar sobre a matéria.

Foram estabelecidos, na reunião, critérios que os associados da ABRABP deverão seguir, entre eles está a legalização de todos dos veículos de comunicação da imprensa digital, como CNPJ regularizado e domínio.

Além disso foi feita a eleição da diretoria da ABRABP. Foi definida como presidente Cileide Moussallem, o vice-presidente Elcimar Freitas e os diretores Tenente Adiel, Thiago Botelho, Francisco Júnior e Fábio Costa.

Foi enfatizado na reunião que a ABRABP considera importância seguir os princípios fundamentais e preceitos legais que norteiam o jornalismo, repudiando veementemente qualquer método anti profissional que viole esses preceitos e comprometa a integridade do trabalho dos jornalistas.

Redação AM POST*