Academia Stem/UEA oferece curso gratuito de Robótica Básica

Carro elétrico, serviços de streaming e sensores são alguns dos tópicos abordados no curso ‘Robótica Básica: Conceitos de Indústria 4.0′, uma iniciativa do Pilar Atração, segmento que integra o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Academia STEM, realizado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A capacitação é composta por 13 aulas gratuitas, disponíveis na plataforma de vídeos YouTube.

As aulas foram preparadas visando o público de nível médio, ministradas por estudantes de engenharia da UEA e buscam mesclar conceitos do cotidiano com temáticas do universo da robótica, a fim de aproximar os estudantes dessa realidade e facilitar o processo de aprendizagem, uma vez que, por meio dos vídeos, eles podem associar situações reais ao conteúdo do curso.

Segundo o professor Adan Medeiros, coordenador do Pilar Atração, o curso surgiu da necessidade pandêmica de desenvolver atividades on-line no âmbito do projeto Academia Stem. Utilizando recursos on-line, é possível atingir um público extenso que talvez nunca teria acesso a um curso com essa qualidade, gratuito e que oferece ainda certificação.

“Esses temas são igualmente chamativos e pouco explorados, tornando-os um campo fértil para a formação de crianças e adolescentes que gostam de ciência e tecnologia”, explicou o professor.

Para ter acesso às aulas e garantir a certificação, basta acessar o link: https://stem.uea.edu.br/portfolio/cursos-online-programacao-e-robotica/.

Lembrando que o curso oferece um certificado de 10 horas para quem finaliza todas as atividades.

De acordo com o estudante de Engenharia de Controle e Automação, João Aristeu, que atuou como um dos professores do curso, a experiência de participar da iniciativa foi única.

“Apesar de já ter dado algumas aulas de Matemática e Física, ministrar as aulas foi um desafio. Isto com certeza exigiu um empenho maior de nós, porque apesar de sabermos os conceitos, precisávamos sempre pensar em analogias para tentar facilitar o entendimento de quem assistisse às aulas”, compartilhou o estudante.

Além do João, estiveram à frente das aulas os alunos Thiago Alves, estudante de Engenharia Elétrica, e Sávio Guilherme, estudante de Engenharia Mecânica, ambos da UEA.

Academia Stem

É um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento, realizado na UEA, que visa potencializar a formação e capacitação nas áreas da engenharia, ciência, matemática e tecnologia. O projeto Academia Stem é incentivado pela Samsung da Amazônia, de acordo com a lei 8.837/91.

Pilar Atração

O Pilar Atração é um dos eixos do projeto Academia STEM, voltado para o despertar do interesse dos estudantes a nível médio para as áreas STEM (Ciência, Engenharia, Tecnologia, Matemática) e desmistificando essas temáticas como de conhecimento inalcançáveis e, assim, atrair os estudantes para essa realidade, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento de recursos humanos para a Amazônia.