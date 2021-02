Academias de ginástica devem reabrir em março, propõe deputado Fausto Jr.

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A reabertura das academias de ginástica em todo Amazonas e a inclusão do serviço de personal trainer como atividade essencial foram defendidas nesta quarta-feira (23) pelo deputado estadual Fausto Jr. (MDB).

Continua depois da Publicidade

O parlamentar sugeriu ao Governo do Estado que as academias de ginástica sejam reabertas no mês de março. Fausto destacou que a liberação passa pela autorização dos órgãos de vigilância em saúde. “Estou propondo ao governo do Estado que as academias de ginástica sejam incluídas na lista de estabelecimentos autorizados a funcionar. O plano é reabri-las no mês de março”, explicou Fausto.

“É importante destacar que o funcionamento só será permitido após a autorização dos órgãos que combatem o coronavírus no Amazonas”, acrescentou o deputado. O parlamentar defendeu também que os profissionais de Educação Física que atendem em domicílio, como personal trainers, tenham o trabalho classificado como atividade essencial.

Dessa forma, os profissionais teriam regras diferenciadas de trabalho durante períodos de calamidade pública, como o provocado pela pandemia do coronavírus. “A atividade física é fundamental para garantirmos a saúde das pessoas, por isso defendo a reabertura das academias e o serviço em domicílio dos profissionais de Educação Física”, propôs o deputado.

Continua depois da Publicidade

Segundo Fausto, vários profissionais estão passando por necessidade financeira por causa do fechamento temporário das academias. “São pais de família que precisam trabalhar, por isso pedem ajuda para reabrir as academias de ginástica em Manaus e no interior”, concluiu o deputado.

*Com informação da Assessoria de Imprensa