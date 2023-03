Ação para emissão de RG e certidão para indígenas vai até este sábado no Amazonas

Redação AM POST

Com o objetivo de ofertar as ações de cidadania, a Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), realiza até este sábado (04/03), emissão de documentos para indígenas das comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos, ambos os municípios pertencem à região do Alto Rio Negro.

A iniciativa ocorre em conjunto com a da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), com intermédio do Instituto Sociambiental (ISA).

Durante a ação, já foram realizados mais de 1.000 atendimentos que contemplam a 1º e 2º via de RG e certidão de nascimento, por meio do Cartório Camargo Carvalho, do município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus), com a finalidade de garantir os direitos e benefícios dos povos tradicionais do Amazonas.

De acordo com o diretor-presidente da FEI, Sinésio Trovão, é importante que todos os indígenas tenham acesso aos serviços socioassistenciais.

“O Governo do Estado tem essa preocupação em garantir os direitos estaduais e federais dos nossos parentes, principalmente aqueles que estão distantes das sedes dos municípios e encontram-se em situação de vulnerabilidade”, pontuou Trovão.

“São áreas de difícil acesso, então estamos acompanhando de perto o processo de emissão dessas documentações, pois queremos alcançar o maior número de parentes possíveis do Alto Rio Negro”, comentou a gerente do departamento social da FEI, Ana Paula que está no local.

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, diz que a ação é uma forma de alcançar as pessoas que estão distantes dos centros urbanos e que, também, precisam de acesso aos serviços de cidadania.

“O alinhamento do Governo do Amazonas é de levar as ações de cidadania a toda a população e estamos atentos a esse recorte que engloba os indígenas das áreas mais distantes. São quatro dias de trabalho intenso em três municípios”, destaca a secretária.

O indígena da etnia baré, Gustavo Melgueiro, aos 64 anos aproveitou a oportunidade e emitiu a primeira via do RG.

“Fico muito feliz em ter sido beneficiado por esta ação, sempre foi meu sonho regularizar a minha documentação pois agora me sinto com os direitos garantidos como cidadão”, disse emocionado.

A equipe técnica da FEI e da Sejusc esteve presente na terça (28/02) e quarta-feira (1º/03) em São Gabriel da Cachoeira; quinta (02/02) e sexta-feira (03/03) em Santa Izabel do Rio Negro, e finalizará em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus).