Ação penal da operação Maus Caminhos contra o colunista social Waisser Botelho e empresários é enviada ao TJAM

Redação AM POST

Uma ação penal oriunda da Operação Maus Caminhos contra o colunista social Waisser Botelho Barrozo e os empresários Mouhamad Moustafa e Priscila Marcolino Coutinho acusados de tráfico de influência, foi enviada na última sexta-feira (11) pela juíza Ana Paula Serizawa, da 4ª Vara Federal do Amazonas, para o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Continua depois da Publicidade

Waisser Botelho, foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) sob acusação de recebimento de propina dos empresários acusados de desviar mais de R$ 110 milhões da saúde pública do Amazonas, e cometer crime de tráfico de influência.

De acordo com a magistrada a ação foi enviada para a justiça estadual por não haver indícios de que os pagamentos do contrato usaram verbas públicas federais.

“Quanto à competência federal para julgamento dos autos, ao contrário do ocorrido no contrato de gestão entre INC (Instituto Novos Caminhos) e Susam, não foram colhidos indícios de desvio de verbas federais na contratação da Total Saúde pela FMT (Fundação de Medicina Tropical), que é uma unidade de saúde do Estado do Amazonas”, disse Serizawa na decisão.

Continua depois da Publicidade

“Assim sendo, não existindo conexão entre os fatos apurados nesta ação penal e as condutas perpetradas por meio do INC(Instituto Novos Caminhos), assim como fundados indícios de crime cometido contra bens ou interesses da União; não subsiste a competência da Justiça Federal para o julgamento dos autos”, declarou a magistrada.

Denúncia

Segundo o MPF o comunicador recebeu entre 2013 e 2016, mais de R$ 600 mil em propina, em parcelas mensais de R$ 16,2 mil pagas com dinheiro público, para favorecer o esquema e viabilizar a contratação da empresa Total Saúde Serviços Médicos e Enfermagem LTDA. para a prestação de serviços junto à Fundação de Medicina Tropical (FMT).

Continua depois da Publicidade

O MPF acredita que devido grande influencia no high society manauara o apresentador de TV era peça estratégica para a organização criminosa liderada por Mouhamad, arquitetar esquemas grandiosos envolvendo políticos do estado como o ex-governador cassado, José Melo, além de agentes públicos estaduais ligados à saúde.

O crime de tráfico de influência está previsto no artigo 332 do Código Penal, com agravante de ter sido cometido de forma continuada, o que pode resultar em penas superiores a cinco anos de prisão.