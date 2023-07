Aceiro 2023: em uma semana, operação combateu 12 incêndios florestais no sul do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) atendeu, nos sete primeiros dias da Operação Aceiro 2023, 12 ocorrências de incêndios florestais nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. O trabalho faz parte do plano de ação do Estado anunciado, no dia 10 deste mês, pelo governador Wilson Lima para combater o desmatamento e as queimadas na região sul conhecida como “Arco do Fogo”.

Desde o início da Operação Aceiro, no dia 10 deste mês até o último domingo (16/07), o sistema do Comando de Bombeiros do Interior (CBI) registrou o atendimento de 12 ocorrências de incêndio nos cinco municípios de atuação, sendo seis desses casos em Boca do Acre, três em Humaitá e as outras três cidades registraram um caso.

Conforme o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a atuação das tropas do CBMAM está sendo precisa e, com apoio dos agentes da Força Nacional e brigadistas civis, o tempo de respostas às ocorrências de incêndio tem sido rápido, evitando a propagação das chamas.

“A população desses cinco municípios, onde estamos atuando, têm acionado nossas equipes e também temos identificados os casos por meio do sistema de monitoramento do Estado, que tem sido peça-chave para que consigamos conter os incêndios antes que eles tomem maior proporção”, relatou o comandante-geral do CBMAM.

O reforço do Governo do Estado se dá com a Operação Aceiro 2023, que integra a Operação Tamoiotatá 3 – uma força-tarefa que reúne órgãos de segurança pública e de meio ambiente na repressão a crimes ambientais em áreas críticas de desmatamento e queimadas. A Operação Aceiro leva reforço de pessoal, viaturas e equipamentos para combater focos de incêndios florestais na região Sul do estado.

“Estamos desde março atuando de forma integrada com órgãos de Segurança, Salvamento e Ambientais, com a operação Tamoiotatá, no sul do Amazonas de combate aos crimes ambientais. Agora, soma-se a essa atividade, a operação Aceiro, que vem fortalecer ainda mais esse empenho do Governo do Amazonas no combate às queimadas. Esta semana, estaremos in loco acompanhando essas atividades como uma força-tarefa”, informou o secretário de Segurança do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur.

Redação AM POST