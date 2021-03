Acidente de trânsito deixa um morto e outro ferido na AM-070

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Acidente grave de trânsito resultou na morte de um motociclista, não identificado, na noite deste sábado (13), no Km 3 da AM 070.

Testemunhas relataram que o motociclista estava com uma pessoa na garupa que ficou ferida. Na ocasião, a moto colidiu com um carro modelo Chevrolet Classic, ainda não há informação sobre as causas do acidente e o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

O ferido foi levado para uma unidade hospitalar e seu quadro de saúde não foi divulgado