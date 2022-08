Acidente em Festival de Cirandas de Manacapuru é alerta às autoridades para reforçar medidas de prevenção, diz Serafim

Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) declarou na manhã desta terça-feira, 30, em discurso na sessão plenária da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), que o acidente ocorrido durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, na noite de domingo (28), é um alerta para que as autoridades reavaliem e reforcem as medidas preventivas em eventos em municípios do interior do Amazonas.

De acordo com o Governo do Estado, 26 pessoas ficaram feridas no acidente. Deste total, seis estão em estado grave. Todas as vítimas são brincantes da ciranda Flor Matizada e estavam no guindaste/alegoria que despencou de uma altura de cerca de dez metros durante o espetáculo.

“As minhas primeiras palavras são de solidariedade ao povo de Manacapuru, diante do lamentável fato ocorrido na Festa da Ciranda. A festa da Ciranda é uma festa tradicional daquela cidade. Houve um acidente onde 26 pessoas saíram feridas. Algumas em estado grave. E, ao mesmo tempo, que faço o registro da minha solidariedade a todos que foram vítimas deste lamentável acidente, sugiro e apelo às autoridades que nos próximos eventos, não apenas em Manacapuru, mas em todo o interior do Estado, haja adoção de medidas preventivas para evitar o que aconteceu em Manacapuru.

Neste ano, Serafim lembrou, na tribuna, que destinou emenda parlamentar, no valor de R$ 245,7 mil, para a compra de uma ambulância para a Prefeitura de Manacapuru.

“E quero registrar que por falta de ambulância não faltou socorro, porque eu também apresentei uma emenda a pedido da Prefeitura de Manacapuru, e eles receberam uma ambulância em decorrência de uma emenda minha. Só para deixar claro que a preocupação dos deputados desta Casa é de atender os pleitos das prefeituras, embora depois que o pleito é atendido, os prefeitos sequer atendem às nossas ligações”, concluiu o parlamentar.