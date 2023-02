Acidente envolvendo motocicletas deixa três pessoas feridas no interior do Amazonas

Redação AM POST

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (20), durante uma grave colisão envolvendo motocicletas no centro do município de Parintins, interior do Amazonas.

Segundo informações, as motocicletas colidiram nos altos da Avenida Gonçalves Maia, no União. Com a força da batida, dois jovens foram “cuspidos” da moto e jogados contra uma pilastra, já a terceira pessoa sofreu diversas fraturas e ficou gritando no meio da via.

As causas da colisão ainda são desconhecidas, ambas as vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), e encaminhadas à uma unidade hospitalar com urgência.