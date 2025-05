Acidente grave deixa idoso ferido em avenida movimentada de Manacapuru

Notícias do Amazonas – Na manhã desta terça-feira (6), um grave acidente de trânsito expôs o colapso do sistema de atendimento emergencial em Manacapuru, município do interior do Amazonas. Um idoso foi atropelado por uma carreta na Avenida Bolívar Pedro Ratz, em frente ao Colégio Nazaré, uma das áreas de maior circulação da cidade.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima não foi socorrida por uma ambulância. Sem apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou da Secretaria Municipal de Saúde, populares improvisaram o resgate. Um motorista de frete, sensibilizado pela situação, utilizou a caçamba de seu veículo para levar o idoso ao Hospital Lázaro Reis.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra a cena comovente e revoltante: o idoso estendido no asfalto, enquanto a população, impotente, tenta prestar socorro à espera de um resgate oficial que nunca chegou. O caso gerou indignação nas redes e levantou críticas severas à gestão do secretário de Saúde, David Tayah.

Moradores denunciam que essa não é uma ocorrência isolada. Falta de ambulâncias em funcionamento, veículos quebrados, ausência de manutenção e até desvio de combustível são problemas recorrentes. “Ligamos para o SAMU e dizem que não tem carro. É sempre assim. Um descaso total”, relatou uma testemunha.

A Prefeitura de Manacapuru e a Secretaria de Saúde ainda não se manifestaram sobre o episódio.