Adaf apreende 300 kg de queijo e mariscos clandestinos em Parintins

Operação da Adaf recolheu alimentos sem selo de inspeção e reforçou orientações sobre segurança alimentar no porto de Parintins.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 17:19

Notícias do Amazonas –  Na manhã desta terça-feira (12), fiscais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) apreenderam aproximadamente 300 quilos de queijo de coalho e 10 quilos de anéis de lula sem procedência, durante uma operação de Defesa Sanitária Vegetal e Animal no porto de Parintins, a 369 km de Manaus.

A ação tem como objetivo evitar a entrada no Amazonas de produtos de origem vegetal e animal com restrições fitossanitárias, especialmente vindos do Pará. Segundo o técnico de fiscalização agropecuária da Adaf, Samuel Bernardo, os produtos estavam em uma embarcação e não possuíam selo do Serviço de Inspeção, o que impede a comprovação da origem e a rastreabilidade, oferecendo riscos à saúde da população.

“O trabalho busca combater a clandestinidade e prevenir a entrada de frutos hospedeiros da mosca-da-carambola, além de fiscalizar produtos de origem animal. No caso de hoje, o queijo e os mariscos estavam sem rotulagem e sem inspeção, impossibilitando garantir que não causariam danos à saúde”, explicou Bernardo.

A Adaf reforça que alimentos de origem animal vindos de outros estados devem portar o Selo de Inspeção Federal (SIF) ou o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), que atestam a produção conforme normas higiênico-sanitárias.

Por não ser possível garantir a segurança dos produtos, todo o material foi descartado no lixão de Parintins e destruído com auxílio de retroescavadeira. A ação contou com apoio da Prefeitura de Parintins e da Polícia Militar.

Além das apreensões, os fiscais realizaram ações de educação sanitária, distribuindo materiais informativos sobre Defesa Vegetal e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99138-4073 e (92) 99380-9174.

