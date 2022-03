Adail Filho comemora inclusão de Coari e mais três municípios do Amazonas no novo Mapa do Turismo Brasileiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado federal, Adail Filho, usou as redes sociais para demonstrar sua felicidade com a inclusão dos municípios de Coari, Nhamundá, Atalaia do Norte e São Gabriel da Cachoeira no novo Mapa do Turismo Brasileiro.

Continua depois da Publicidade

A nova atualização, divulgada pelo Ministério Público do Turismo nessa segunda-feira (28), aponta que Coari, município do qual Adail já foi prefeito, é um dos municípios da região turística Polo Médio Solimões.

O Mapa tem por objetivo orientar a atuação do Sistema Nacional do Turismo no desenvolvimento, regionalizado e descentralizado, das políticas públicas nos territórios nele identificados.

Para o pré-candidato, o destaque atribuído aos municípios inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro potencializa o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o turismo, consequentemente gerando mais emprego e renda, alavancando a economia do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Fico imensamente feliz, não só pela cidade de Coari, mas também pelos municípios de Nhamundá, Atalaia do Norte e São Gabriel da Cachoeira que foram inseridos no novo Mapa do Turismo Brasileiro e a partir de agora ficarão mais em evidência no radar do Governo Federal. Isso significa mais investimento e abre um leque de novas oportunidades para a população”, disse Adail Filho em post nas redes sociais.