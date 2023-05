Adiantamento da primeira parcela do 13º e do Auxílio Estadual deve injetar mais de R$ 350 milhões na economia

Redação AM POST

A primeira parcela do 13º salário para servidores públicos estaduais do Governo do Amazonas e o pagamento do Auxílio Estadual já estão na conta e devem injetar mais de R$ 350 milhões na economia amazonense. Os pagamentos foram autorizados pelo governador Wilson Lima como forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelo servidor estadual e em razão ao Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio varejista.

A primeira parcela do décimo começou a ser paga na quinta-feira, dia 11 e nesta sexta-feira, dia 12 de maio, e do Auxílio Estadual, também nesta sexta-feira, tendo como maiores beneficiados o público feminino, conforme destacou o governador Wilson Lima.

“Autorizei o adiantamento do Auxílio Estadual, sendo que 90% dos beneficiários são mulheres, a maioria chefes de família. São 300 mil famílias contempladas no Amazonas. E adiantei também a parcela do 13º, que começou a cair ontem e hoje, para outro grupo de servidores públicos”.

A antecipação do 13º foi anunciada pelo governador Wilson Lima, no dia 01º de Maio. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), cerca de 110 mil servidores estaduais foram beneficiados com a antecipação.

O pagamento do Auxílio Estadual é creditado sempre no dia 15 de cada mês. Ele é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza.