Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de envolvimento na morte da própria mãe em Manaus

Polícia aponta participação da jovem no crime, que também teve um homem preso acusado de desferir as facadas contra a vítima

Por michael

22/08/2025 às 14:43 - Atualizado em 22/08/2025 às 14:44

Adolescente é presa suspeita de envolvimento na morte da mãe

Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de envolvimento na morte da própria mãe em Manaus – Foto: Polícia Militar

Notícias do Amazonas – Uma adolescente de 12 anos foi apreendida nesta quinta-feira (21) em Manaus, suspeita de envolvimento no assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos. O crime ocorreu no último domingo (17), na rua das Garças, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital amazonense.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), que identificou a participação da jovem após informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A Justiça expediu mandado de internação, cumprido ainda nesta semana.

Homem preso é apontado como autor das facadas

Além da adolescente, a polícia prendeu Renato do Vale Costa, de 25 anos, suspeito de ter desferido as facadas que mataram Francisca. Segundo a investigação, ele teria entrado na casa da vítima pelo telhado, pegado uma faca na cozinha e atacado a mulher no quarto, desferindo diversos golpes no pescoço.

O caso chocou os moradores do bairro Monte das Oliveiras pela brutalidade. Renato foi levado para a sede da DEHS, onde permanece preso à disposição da Justiça. A defesa dele ainda não se manifestou.

Coletiva deve trazer novos detalhes

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, mais informações sobre o crime e sobre o possível envolvimento da adolescente deverão ser divulgadas em coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira (22).

De acordo com o Portal G1, o caso segue em investigação pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias que levaram ao assassinato e a real participação da filha da vítima no crime.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

