Adolescente de 14 anos fica em estado grave após queda no Bumbódromo de Parintins

Acidente no Bumbódromo deixa adolescente de 14 anos internada com traumatismo cranioencefálico e fraturas graves.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 18:26

Notícias do Amazonas –  Uma adolescente de 14 anos encontra-se internada em estado grave após cair de uma altura equivalente ao terceiro andar do Bumbódromo de Parintins, na manhã desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu em uma das escadas que dão acesso aos camarotes do Centro Cultural e Desportivo Bumbódromo, que fora do período do Festival Folclórico funciona como sede do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

A jovem foi socorrida pela equipe do Serviço de Resgate Municipal e levada com urgência para o Hospital Jofre Cohen. Segundo o tenente Cardoso, coordenador do serviço, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, além de perda de dentes e fratura na mandíbula. Ao chegar ao hospital, a adolescente precisou ser intubada e seu estado de saúde é considerado crítico.

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas, e autoridades investigam o ocorrido. O caso chama atenção para a necessidade de reforço de medidas de segurança em locais públicos, mesmo fora de grandes eventos.

