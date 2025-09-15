A notícia que atravessa o Brasil!

Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Amazonas em Itacoatiara

Familiares informaram que o jovem não sabia nadar. Rio Amazonas é conhecido por suas correntezas fortes e águas profundas.

Por Bruno Pacheco

15/09/2025 às 08:49

Notícias do Amazonas – Um adolescente de 17 anos, identificado como Ian Gabriel Cartano Ramos, morreu afogado na tarde o último sábado, 13, no município de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), após pular no Rio Amazonas enquanto pescava.

De acordo com testemunhas, o jovem estava na orla do bairro Jauary, em uma área portuária conhecida como “Nego das Pedras”, quando a linha de pesca ficou presa. Ao tentar desenrolar o nó, ele entrou no rio e acabou desaparecendo.

Leia mais: Homem é condenado a 15 anos de prisão por estuprar criança autista em Itacoatiara

Familiares informaram que Ian não sabia nadar e o desespero na região tomou conta de pescadores e moradores, que iniciaram uma rápida busca pelo jovem. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e, com apoio de mergulhadores, encontrou o rapaz ainda no primeiro mergulho de busca, já sem vida.

O corpo do adolescente foi levado ao necrotério do Hospital Regional José Mendes e, em seguida, liberado para o velório.

Risco constante nas águas do Rio Amazonas

O Rio Amazonas, considerado o maior do mundo em volume de água, apresenta fortes correntezas e redemoinhos, que dificultam a sobrevivência mesmo de pessoas que sabem nadar. Em áreas portuárias, como a região do Jauary, o risco é ainda maior devido à movimentação de embarcações e à profundidade irregular.

Afogamentos são registrados todos os anos no interior do Amazonas, principalmente envolvendo jovens e banhistas que desconhecem os perigos das águas. As autoridades reforçam a necessidade de evitar mergulhos em áreas de risco, usar coletes salva-vidas e, em casos de emergência, acionar imediatamente os Bombeiros.

