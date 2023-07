Adolescente morre após canoa virar durante ventania no Amazonas

Uma tragédia abalou o município de Nova Olinda do Norte, localizado a 135 quilômetros de Manaus, neste domingo (9). Um adolescente de 14 anos, que não teve sua identidade divulgada, faleceu após a canoa em que ele estava virar devido a uma forte ventania. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) contaram com a assistência do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) durante a operação de resgate do corpo.

O desaparecimento do adolescente foi comunicado por seu irmão. Segundo relatos familiares, o jovem estava em uma pequena canoa que acabou tombando durante a ventania. Amigos do adolescente tentaram socorrê-lo e realizar buscas, mas infelizmente não obtiveram sucesso.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que a aeronave foi fundamental para permitir um deslocamento rápido da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ao local. “Levamos a equipe do Corpo de Bombeiros até lá e, assim que a missão foi concluída, os trouxemos de volta. Tudo ocorreu de forma ágil e eficiente, como a natureza urgente dessa ocorrência demanda”, destacou.

Após a chegada da equipe ao local, os mergulhadores do CBMAM realizaram buscas e conseguiram localizar o corpo do adolescente. Ele foi resgatado e entregue às autoridades competentes do município para os procedimentos necessários.

