ADS divulga calendário de recesso das feiras de produtos regionais para o fim de ano

As feiras de produtos regionais realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), em Manaus, entrarão em recesso neste fim de ano. As pausas ocorrerão gradativamente, seguindo um calendário, nas nove edições que ocorrem na capital. As atividades devem ser retomadas na primeira semana de janeiro de 2023.

A feira da ADS no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, zona norte, realiza nesta terça-feira (13/12) sua última edição do ano. O retorno está previsto para o dia 3 de janeiro.

“Vamos dar uma pausa na programação das feiras neste período festivo. Iremos seguir um calendário no qual a última feira será realizada no dia 22 de dezembro, no Manaus Plaza Shopping e Praça do Dom Pedro. Após essa data, retornaremos em janeiro para mais um produtivo ano”, destacou Ray Hilton Lima, gerente da Feira da ADS.

O consumidor ainda pode se programar para garantir suas compras nesse período de fim de ano. Até o dia 22 de dezembro, ainda ocorrerão as feiras do Manaus Plaza Shopping, Shopping Ponta Negra, Praça de Alimentação do Dom Pedro, Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis), Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova), Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa) e do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra.

Nas feiras da ADS, além de hortifrutis, o cliente também pode adquirir outros tipos de produtos regionais como doces e balas, queijos, peixes, mel, pães artesanais, plantas e artesanato, comercializados direto pelos produtores.

Atualmente, Manaus conta com dez feiras, sendo uma realizada na área rural. No interior, as feiras seguem um calendário especial.

Calendário das Feiras da ADS neste fim de ano

Sumaúma Park Shopping

13/12 – Última feira do ano

20 e 27/12 – Não haverá feira

03/01 – Retorno da feira

Manaus Plaza Shopping

13, 15 e 20/12 – Funcionamento normal das 14h às 19h

22/12 – Última feira do ano

27 e 29/12 – Não haverá feira

03/01 – Retorno da feira

Shopping Ponta Negra

14/12 – Funcionamento normal das 15h às 19h

21/12 – Última feira do ano

28/12 – Não haverá feira

04/01 – Retorno da feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro

15/12 – Funcionamento normal das 14h às 19h

22/12 – Última feira do ano

29/12 – Não haverá feira

05/01 – Retorno da feira

Comando Militar, Padre Pedro Vignola e Povos da Amazônia

17/12 – Última feira do ano

24/12 – Não haverá feira

31/12 – Não haverá feira

07/01 – Retorno da feira

Praia da Ponta Negra

18/12 – Última feira do ano

25/12 – Não haverá feira

1º/01 – Não haverá feira

08/01 – Retorno da feira