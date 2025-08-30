A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

ADS doa três toneladas de tambaqui e beneficia cerca de 5 mil pessoas em Manaus

A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 18:47

Notícias do Amazonas  – O Programa Governo Presente distribuiu neste sábado (30/08) três toneladas de tambaqui para instituições de assistência social na zona oeste de Manaus, beneficiando aproximadamente cinco mil famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM VIII) – Escola Estadual Pedro Câmara, no bairro Compensa.

Entre as instituições contempladas está a Associação de Idosos de Paz e Bem (Assipab). Sua presidente, Marilza Magalhães, comemorou a doação:
“É muito bom estarmos recebendo esse peixe que vai alimentar os idosos assistidos por nós”.

Segundo a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, quatro instituições da zona oeste, credenciadas no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e na Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (SEAS), foram beneficiadas com o pescado, adquirido por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF).

Feira de Produtos Regionais fortalece economia local

Durante a ação, a ADS também promoveu uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, reunindo quatro expositores que ofertaram hortifrútis, hortaliças, laticínios e café regional. A iniciativa movimentou mais de R$ 6,6 mil, segundo Michelle Bessa.

“A iniciativa, além de favorecer moradores da comunidade com variedade de produtos, também fortalece os agricultores, com comercialização direta para os consumidores, gerando renda e fortalecendo a economia local”, afirmou a diretora-presidente da ADS.

O presidente do Instituto Ebenezer, Ridson Braz, destacou a importância da ação:
“As famílias que vão receber estão em vulnerabilidade social e realmente necessitam desse auxílio. Por todo esse trabalho, pela forma que o governo tem chegado até essas famílias, através do terceiro setor, nós agradecemos”.

Para o feirante Israel Oliveira, as feiras especiais são uma oportunidade de renda extra:
“O Governo tem oferecido aos consumidores produtos de qualidade e para nós, agricultores, a oportunidade de termos mais renda. É uma grande ajuda”.

