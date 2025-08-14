ADS encerra nesta sexta-feira prazo para habilitação de pescadores do pirarucu no Amazonas

Notrícias do Amazonas – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) alerta que o prazo para envio de documentos para habilitação na Subvenção Econômica do Pirarucu se encerra nesta sexta-feira (15). O edital de credenciamento é voltado para pescadores, manejadores individuais, associações, cooperativas, sindicatos, federações e outras instituições legalmente constituídas, desde que atuem em regime de manejo sustentável do pirarucu.

Segundo a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, a documentação pode ser entregue presencialmente na sede da agência, localizada na avenida Carlos Drumond de Andrade, nº 1460, bairro Japiim, zona sul de Manaus, ou enviada de forma virtual para o e-mail: [email protected].

Além disso, as Unidades Locais (Unlocs) do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) nos municípios do interior também recebem os documentos.

Michelle Bessa destacou que a subvenção econômica incentiva a pesca sustentável, evita a sobrepesca e garante a reprodução natural do pirarucu. “Essa é uma política pública importante do governo do Amazonas. As subvenções ajudam a manter a competitividade dos produtos no mercado, assegurando uma fonte de renda estável para as famílias credenciadas”, afirmou.

O edital completo está disponível no site da ADS.