ADS realiza Feiras de Produtos regionais em Manaus, neste sábado e domingo

Notícia do Amazonas – Neste fim de semana, os consumidores de Manaus terão a oportunidade de adquirir alimentos frescos e saudáveis nas Feiras de Produtos Regionais promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). As edições serão realizadas tanto na região urbana quanto na rural da capital amazonense.

No sábado, as feiras acontecerão em diversos pontos da cidade. Das 5h às 11h, os locais contemplados serão o Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo) e o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova). Já no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis), a feira ocorrerá das 5h às 9h, enquanto na rodovia AM 10, sentido Manaus-Rio Preto da Eva, os consumidores poderão aproveitar das 7h às 15h.

No domingo, a oportunidade de adquirir produtos frescos estará disponível das 6h às 11h no estacionamento do Complexo Turístico da Ponta Negra. Além disso, na rodovia AM-010, no quilômetro 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva, a feira estará aberta das 7h às 12h.

Kleiton Medeiros, gerente de feiras da ADS, ressaltou que a agência proporciona aos agricultores a chance de comercializar diretamente com os consumidores, assegurando a oferta de alimentos regionais frescos e de qualidade. “A ADS possibilita ao agricultor a oportunidade de comercializar os seus produtos, oferecendo alimentos regionais frescos e de qualidade aos consumidores das feiras”, afirmou.

Dentre os produtos disponíveis nas feiras da ADS, destacam-se hortaliças, frutas, ovos, doces, queijos, peixes, mel, pães artesanais, plantas e artesanato. Essa iniciativa visa fortalecer a agricultura local, proporcionando aos moradores de Manaus o acesso a uma variedade de produtos regionais de qualidade.