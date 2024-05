ADS realiza primeira edição especial da Feira de Produtos Regionais no Studio 5 Shopping e Convenções

Notícias do Amazonas – Nesta semana, o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizará a primeira edição especial da Feira de Produtos Regionais no Studio 5 Shopping e Convenções, situado na av. Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I, zona sul. A programação será realizada na quarta-feira (08/05), das 14h às 18h.

A edição contará com a participação de 11 feirantes e será realizada na primeira semana de cada mês, até dezembro de 2024. A feira da ADS ficará alocada no estacionamento do shopping, em um espaço de 200 metros quadrados (m²).

“Na feira, os consumidores encontrarão uma ampla variedade de hortifrútis frescos, artesanatos, plantas, lanches preparados na hora e outras opções de produtos para explorar e desfrutar”, destacou o gerente de feiras da ADS, Rondyeliton Lima.

A programação visa movimentar a economia local e contribuir para o fortalecimento de produtores da agricultora familiar e empreendedores. Além da edição especial, as tradicionais feiras da ADS, realizadas de terça a quinta-feira e aos sábados e domingos, acontecerão normalmente nesta semana.

“Convidamos a todos os consumidores de Manaus a prestigiarem a edição especial da feira da ADS, que ocorrerá no Studio 5, bem como as edições que acontecem durante a semana. Não perca essa oportunidade de adquirir os melhores produtos regionais. Venha para a feira!”, convidou o gerente.

Programação semanal

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Das 15h às 19h

Edição Especial – Studio 5 Shopping e Convenções, situado na av. Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Das 14h às 18h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 12h

*Com informações da assessoria