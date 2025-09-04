A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Advogada egressa da UEA com deficiência visual conquista vitória judicial em sustentação oral no TJAM

Natural de Benjamin Constant, Nataly perdeu a visão em decorrência de um retinoblastoma ainda na infância.

Por Jonas Souza

04/09/2025 às 13:28

Notícias do Amazonas  – A trajetória da advogada Nataly Cabral, egressa do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é marcada por superação e dedicação. Com deficiência visual desde bebê, ela realizou recentemente uma sustentação oral que garantiu indenização por danos morais e materiais a um consumidor vítima de cobrança abusiva por uma operadora de telefonia. A vitória ocorreu em 28 de agosto, durante uma sessão virtual da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Leia mais: Decreto de Lula abre caminho para privatização dos rios da Amazônia

O caso envolvia o cliente Luiz Alves Feitosa, 56 anos, que contratou um plano de R$ 45, mas viu o valor da fatura aumentar gradualmente até chegar a R$ 197. Além disso, ele foi induzido a assinar um plano mais caro sem provas de consentimento. A decisão de primeira instância havia sido desfavorável, mas, com a sustentação de Nataly, o tribunal reformou a sentença, reconhecendo os abusos cometidos pela operadora.

Natural de Benjamin Constant, Nataly perdeu a visão em decorrência de um retinoblastoma ainda na infância. Ingressou na UEA em 2016, pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS), iniciando os estudos em Tabatinga e depois transferindo-se para Manaus, onde concluiu a graduação. Durante a formação, enfrentou desafios como a falta de internet no interior, mas contou com o apoio de colegas e do sistema de tutorias da universidade.

Atualmente, além de atuar em um escritório de advocacia, Nataly cursa uma especialização em Licitações e Contratos Administrativos (EaD) pela UEA. Ela destaca a importância da tecnologia como ferramenta de inclusão, utilizando aplicativos de leitura de texto e reconhecimento de imagens para exercer sua profissão.

O reitor da UEA, professor André Zogahib, ressaltou que a conquista simboliza o papel da universidade em transformar vidas:

“A trajetória de Nataly nos enche de orgulho e simboliza o verdadeiro papel da UEA: transformar vidas por meio da educação. Ela é um exemplo de superação, dedicação e de como o conhecimento pode abrir portas, mesmo diante das maiores dificuldades.”

A história de Nataly Cabral representa não apenas a força da inclusão no mercado de trabalho, mas também o impacto da educação pública na vida de estudantes do interior do Amazonas.

