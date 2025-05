Advogado da DPE-AM é acusado de agredir ex e divulgar imagens íntimas

Notícias do Amazonas – O advogado e analista jurídico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), identificado como Juan José P., está sendo investigado por suspeita de agressão, extorsão e divulgação não consensual de imagens íntimas da ex-namorada, a empresária Fabíola Campos. Ela é proprietária de um salão de beleza no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com Fabíola, durante os dois anos de relacionamento, sofreu agressões físicas e psicológicas, além de ter sido vítima de extorsão que somam mais de R$ 300 mil. Juan teria assumido o controle das finanças pessoais da empresária e do seu salão, monitorando toda a movimentação financeira.

A situação se agravou no dia 18 de abril, quando Fabíola descobriu que o ex-companheiro estaria divulgando imagens íntimas do casal em um perfil falso na rede social X (antigo Twitter). A denúncia inclui ainda a criação de uma conta na plataforma Privacy, onde os conteúdos íntimos eram comercializados com a ajuda de uma terceira pessoa, identificada como a babá dos filhos de Juan.

“Ele dizia que queria gravar os momentos íntimos para nós, mas nunca imaginei que estivesse vendendo. Encontrei os vídeos no X, que direcionavam para a página no Privacy. Foi um choque”, declarou Fabíola.

Ao confrontá-lo, ela afirmou ter sido agredida com um mata-leão por Juan e atacada pela babá. O caso foi denunciado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, e inclui acusações de violência doméstica, patrimonial, psicológica e divulgação ilegal de conteúdo íntimo. Juan já possui uma denúncia anterior por violência doméstica contra a ex-esposa.