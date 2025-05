Aeroporto de Barcelos recebe investimento de R$ 17,9 mi e poderá operar aviões maiores

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (05/05), a nova área operacional do aeroporto de Barcelos, município localizado a 399 quilômetros de Manaus. A obra contou com a reforma e ampliação da pista de pouso, o que permitirá a operação de aeronaves de médio porte, com até 78 passageiros. A iniciativa busca fortalecer a economia local, com destaque para o turismo e a pesca esportiva, setores estratégicos da região.

Durante a cerimônia, realizada às vésperas do aniversário da cidade, o governador destacou que apenas em 2023 Barcelos movimentou R$ 102 milhões e recebeu cerca de 10 mil turistas. “Com a nova estrutura, esses números certamente vão crescer, gerando emprego e renda para a população local”, afirmou.

O investimento, da ordem de R$ 17,9 milhões, foi executado pela Seinfra e contemplou melhorias como recapeamento da pista, limpeza da vegetação, retirada de um lixão próximo ao aeródromo, sinalização e implantação de gerador de energia. A nova pista tem 1,5 km de extensão, 30 metros de largura e acostamentos de 25 metros para cada lado, com resistência adequada para aeronaves como o ATR-72.

A ação faz parte de um pacote maior de obras do Governo do Amazonas que visa aprimorar a infraestrutura aeroportuária no interior. Desde 2021, os investimentos na aviação regional somam mais de R$ 100 milhões, somando recursos federais e estaduais.

A guia de turismo Marnilce Chagas, que atua há duas décadas em Barcelos, comemorou a obra. “Antes, a estrutura era muito precária. Agora temos mais segurança e conforto para os turistas, além da possibilidade de ampliar nosso alcance”, disse.

O evento contou com a presença de autoridades estaduais e municipais.