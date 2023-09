Aeroporto de Barcelos terá culto ecumênico para homenagear vítimas de acidente aéreo

Nesta sexta-feira (22), será realizado no Aeroporto de Barcelos, no interior do Amazonas , um culto ecumênico para homenagear as 14 vítimas do acidente aéreo que aconteceu no último sábado (23). Entre as vítimas, 12 turistas brasileiros e dois tripulantes. Eles seguiam para o município para a prática de pesca esportiva que está na alta temporada.

A solenidade será realizada nesta tarde e foi confirmada pelo prefeito de Barcelos, Edson Mendes. A previsão é que a homenagem inicie às 17h30.

As vítimas do acidente eram de Estados distintos do país. São elas Eurí Paulo dos Santos, 68 anos; Fábio Ribeiro, 60 anos; Guilherme Boaventura Rabelo, 43 anos; Halmilton Alves Reis; e Heudes Freitas, Gilclésio Salvador Medeiros, 74 anos; Marcos de Castro Zica, 48 anos; Fábio Campos Assis, 45 anos; Witter Ferreira de Farias; Renato Souza de Assis, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Roland Montenegro Costa, 70 anos. Além do piloto roraimense Leandro Costa Souza, 40 anos, e copiloto Fernando Luiz Galvão Bezerra, 32 anos.

O acidente comoveu a população de Barcelos que hoje deve prestar as homenagens em memória a todas as vítimas da tragédia. Todos os corpos já foram entregue aos familiares que ainda vivem o luto pela perda de forma tão rápida das vítimas.

A aeronave é um bimotor turboélice do modelo EMB-110 “Bandeirante”, da Embraer. Tinha capacidade de até 18 passageiros e era operado pela empresa ManausAerotáxi. As investigações em torno do acidente estão a cargo do cargo do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) e da Polícia Civil do Amazonas.

Suyanne Lima – Redação AM POST