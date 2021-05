Afastamento de Diretor de escola que barrou vereador sem máscara é investigado em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Manacapuru, instaurou Procedimento Preparatório para coletar elementos de prova referentes à suposta conduta do vereador Gerson D’Angelo nas dependências da Escola Municipal Zoraida Ribeiro Alexandre. A Promotora de Justiça Tânia Maria de Azevedo recebeu a notícia de que o vereador adentrou no recinto sem o uso de máscara e, ao ser advertido pelo Diretor Jackson Azevedo Souza, o injuriou e desacatou dentro do ambiente escolar e no exercício de suas funções.

“O Professor Jackson foi ouvido e informou que o Vereador estaria exigindo da Secretaria Municipal de Educação, que ele fosse afastado de suas funções. As testemunhas são servidoras da prefeitura e também estariam sendo ameaçadas de exoneração, caso testemunhem em favor do professor. Ao tomarmos conhecimento disso, instauramos o procedimento, a fim de que tudo seja investigado”, relatou a Promotora de Justiça.

Continua depois da Publicidade

Caso sejam confirmados, os fatos levados ao conhecimento do Ministério Público constituem ato de quebra de decoro parlamentar, passível de representação do Ministério Público à Câmara Municipal para as providências cabíveis.

O Secretário de Educação foi intimado a prestar informações e advertido no sentido de se abster de qualquer retaliação ou afastamento quanto ao professor e às testemunhas a serem intimadas para prestar depoimento, sob pena de responsabilização penal, civil e administrativa. As testemunhas também foram intimadas a prestar declarações, sendo, ainda, alertadas de que devem comunicar imediatamente ao Ministério Público qualquer tipo de ameaça, perseguição ou retaliação.

Entenda o caso

O auditório da escola está sendo utilizado para sessões plenárias há 15 dias, já que a Câmara Municipal da cidade foi alagada pela cheia do Rio Negro.

Segundo informações, o caso aconteceu por volta das 7h45, quando o parlamentar tentava entrar no espaço, e foi abordado por um dos porteiros, que pediu a Dangelo que utilizasse uma máscara. Testemunhas contam que o vereador se recusou a pôr o equipamento de proteção, mesmo com a insistência do servidor da escola, momento em que o diretor do colégio viu de longe a confusão e interviu.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao auditório, antes de começar a sessão do legislativo, pedindo esclarecimentos sobre o porquê do vereador se recusar a usar máscara e desacatar o funcionário público, mas o presidente da Casa teria pedido para que os PMs se retirassem do local.

Após a discussão, o vereador Gerson Dangelo conseguiu entrar na escola para participar da sessão da Câmara Municipal de Manacapuru. Sem máscara, ele se utilizou do plenário para pedir a exoneração do diretor da escola. O vídeo da sessão estava disponível no Facebook da Câmara, mas foi retirado do ar após repercussão do acontecido.