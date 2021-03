Afastamento do filho do prefeito de Anamã é pedido pelo MP-AM por nepotismo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um representação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) contra o prefeito de Anamã, Francisco Nunes Bastos, foi acatada pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por suposta prática de nepotismo pela nomeação do filho, Ruam Stayne Batalha Bastos, para os cargos de secretário Municipal de Economias e Finanças, além de ficar responsável pelas Contas do Fundo Municipal de Assistência Social e de Saúde de Anamã, respectivamente.

Para a promotoria de Justiça de Anamã, a prática de nepotismo pelo prefeito conhecido como “Chico Belo”, o acompanha “desde quando exercia o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Anamã, ocasião em que nomeou seu filho para exercer o cargo de assessor contábil da Câmara Municipal”.

A denúncia deverá ser apreciada pelo relator auditor Luiz Henrique Pereira Mendes.