Notícias do Amazonas – O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, anunciou através da Resolução Autorizativa n⁰ 15.075, de 23 de janeiro de 2024, a concessão para a implantação da Central Geradora Termelétrica (UTE) do Campo do Azulão, localizada no município de Silves, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (26).

De acordo com o processo n⁰ 48500.006122/2013-28, a Azulão I Geração de Energia S.A, responsável pelo empreendimento, prevê uma capacidade de geração de 295.429 KW (Kilowatt) de potência com a implantação da UTE Azulão.

A região de Silves abriga a maior reserva de gás natural em terra do Brasil, tornando-se uma área estratégica para o desenvolvimento de novas matrizes energéticas. O governador Wilson Lima, da União Brasil, destacou o apoio ao projeto e ressaltou que o estado do Amazonas detém a maior reserva de gás natural em terra no país.

“O estado do Amazonas tem a maior reserva de gás natural em terra do país. Hoje, o gás natural é uma realidade para a região e para o povo do Amazonas. No meu governo, estamos criando o melhor ambiente para investimentos, significando a geração de emprego e renda. O que estamos fazendo aqui é deixando um legado para as próximas gerações”, afirmou o governador Wilson Lima. O projeto contribuirá não apenas para o setor energético, mas também para o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades na região.