Amazonas

Agosto Lilás: Eneva apoia Governo do Amazonas no combate à violência contra a mulher

As iniciativas, com palestras e conversas, envolveram agentes de segurança pública da região, assistência social, educação e comunidades.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 11:31

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Durante todo o mês de agosto, a Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou um conjunto de ações de prevenção e combate à violência contra a mulher em comunidades, associações e espaços públicos nos municípios de Silves e Itapiranga, no interior do estado.

As iniciativas, com palestras e conversas, envolveram agentes de segurança pública da região, assistência social, educação e comunidades. Por meio das dinâmicas, as participantes conheceram como funciona o fluxo de atendimento às vítimas de violência e quais são as medidas protetivas concedidas pelos órgãos municipais. As ações também são importantes para fortalecer o vínculo de confiança do público feminino com os agentes.

“Por meio de parcerias com os órgãos públicos, conseguimos manter o nosso compromisso de conscientizar as mulheres e a população sobre a temática do combate à violência contra a mulher. ” enfatizou a gerente de Responsabilidade Social da Eneva, Elizabeth Telles.

As ações foram direcionadas tanto aos profissionais que atuam nas obras do Azulão 950 quanto à população que vive nas comunidades do entorno da operação.

A Eneva realizou atividades em diversas unidades do Brasil. No total, as iniciativas alcançaram moradores de 78 comunidades e somaram mais de 86 horas de palestras, com a presença de 543 mulheres.

Em caso de violação dos direitos da mulher, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas orienta as vítimas a acionarem a Polícia Militar pelo número 190, ou a Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180.

