Agricultor desaparecido por 72 horas é resgatado vivo em floresta do Amazonas

Sérgio Dias da Silva foi encontrado debilitado, mas sem ferimentos graves.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 09:40

Notícias do Amazonas – Após 72 horas desaparecido na mata da comunidade Rio Canoas, em Presidente Figueiredo (AM), o agricultor Sérgio Dias da Silva, 55 anos, foi localizado com vida na tarde desta terça-feira (7).

Ele havia sumido no último sábado (4) durante uma caminhada pela floresta da região.

A família acionou as autoridades, que iniciaram as buscas na segunda-feira, mobilizando uma força-tarefa na área rural.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) coordenou a operação, com o apoio da Defesa Civil Municipal, cães farejadores e moradores locais, cujo conhecimento do terreno foi fundamental para o desfecho positivo.

Sérgio foi encontrado em um igarapé, debilitado pela longa exposição na selva e apresentando ferimentos leves causados pelo atrito com a vegetação densa. Mesmo assim, estava consciente e respirando normalmente.

Imediatamente após o resgate, o agricultor foi levado para o Hospital Geral de Presidente Figueiredo, onde recebeu atendimento médico. As equipes confirmaram que ele está estável e se recupera bem do susto.

