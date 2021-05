Alberto Neto critica Carlos Almeida: “o que sobrou pra ele foi conspirar contra o presidente e o governador”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) usou o Twitter para criticar o vice-governador Carlos Almeida (Sem Partido), que em entrevista ao jornal ‘Folha de São Paulo’, disse que o governador do Wilson Lima (PSC) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teriam trazido ao Amazonas a política de imunidade de rebanho com o objetivo de evitar medidas ruins para Economia e com isso teria transformado Manaus em um laboratório gerador da nova variante do vírus da Covid-19.

Para o deputado, que é aliado dos dois mencionados, a fala de Carlos Almeida é no intuito de ganhar fama. “Vergonhosa a postura do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, que em seu ostracismo político, tenta ganhar 15 minutos de fama atacando o presidente Bolsonaro”, disse. “Sem argumentos, cheio de ódio e mentiras, tenta tumultuar e fazer média com a esquerda. O que sobrou pra ele foi conspirar contra o Presidente Bolsonaro e o governador”, completou.

Em coletiva de imprensa, realizada ontem (6), Wilson Lima também rebateu as declarações de Almeida e disse que ele deve está sendo influenciado para atacar Bolsonaro em 2022.

“Ali é uma estratégia para atacar o presidente Bolsonaro. Ele (Carlos Almeida) está sendo porta-voz de alguém, ou seja, ele está sendo mandado por alguém. É tanto que é só vocês verificarem a repercussão, quem repercutiu isso daí nacionalmente, com um objetivo eleitoral para 2022. E esse não é o momento para estar discutindo política. Esse o momento de continuar trabalhando para salvar vidas e atender aquelas pessoas que mais precisam. Recuperar empregos”, disse Wilson Lima.