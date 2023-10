Alckmin e Marina Silva são levados de ‘voadeira’ para ver estragados de seca severa no Amazonas

Amazonas – O vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram nesta quarta-feira (4) o estado do Amazonas, em meio à pior seca dos últimos anos no estado. Os dois foram levados para conhecer os efeitos da estiagem, de voadeira, que é uma embarcação movida a motor com estrutura e casco de metal, geralmente alumínio, a maioria composta com motor de popa.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, juntamente com o prefeito de Manaus, David Almeida, recepcionaram os representantes do Governo Federal.

Durante a manhã, a comitiva esteve no porto de Manaus, localizado no Centro, zona Sul, para conferir a medição do rio Negro, que atingiu a cota de 15,02 metros. Em seguida, eles sobrevoaram as comunidades no entorno da capital amazonense, para verem de perto a realidade enfrentada pela população ribeirinha.

Participaram da comitiva os ministros de Estado da Defesa, José Múcio; de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa; de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Meio Ambiente, Marina Silva; do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Mourão; de Estado da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves; de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

