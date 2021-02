Aleam abre trabalhos legislativos de 2021

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) abriu nesta terça-feira (2) os trabalhos legislativos do 2o biênio da 19ª Legislatura (2021-2022) com a leitura da Mensagem Anual do Executivo Estadual. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a solenidade ocorreu de forma híbrida, remota e presencial. O novo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV) presidiu a sessão e recepcionou as autoridades presentes.

Em um discurso de pouco mais de meia hora, o governador Wilson Lima (PSC) fez um balanço das ações governamentais de combate à pandemia, afirmando que o Amazonas vive a maior crise da história nos últimos 100 anos e externou sua solidariedade às pessoas acometidas pela Covid e aos parentes enlutados. “Estamos numa guerra, lutamos para preservar vidas, uma batalha diária para que haja o mínimo de perdas. Não há mais dúvidas, estudos da Fiocruz provam que a cepa do vírus que está entre nós é a mais mortal, por isso fomos obrigados a tomar medidas duras e acelerar a ampliação da rede de saúde”, explicou.

Ao final da leitura, o presidente da Aleam, Roberto Cidade, convocou todos os deputados e deputadas presentes para a Sessão Ordinária nesta quarta-feira (3), a partir das 9h, que será transmitida pela TV Aleam, canal 603 da Claro NET, 6.3 canal aberto e pelas redes sociais da Casa Legislativa.

Estiveram presentes à solenidade de forma virtual o subprocurador-geral de Justiça, representando o Ministério Público do Amazonas, Geber Rocha; o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta; vereador Diego Afonso, representando a Câmara Municipal de Manaus; comandante do 9o Distrito Naval, Vice-Almirante Ralph Lopes; Defensor Público-Geral do Amazonas, Ricardo de Paiva; Vice-Reitor da Universidade do Estado do Amazonas, professor Cleto Leal; Coordenador Geral de Comunicação Social, Fabiano Afonso, representando a Suframa; prefeito de Manaquiri e presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Jair Souto; Secretário Chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho; Procurador-Geral do Estado, Jorge Pinho; Controlador-Geral do Estado, Otávio Gomes; Secretária de Administração e Gestão, Inês Carolina Simonetti; Secretário de Saúde, Marcellus Campêlo; Secretário de Educação e Desporto, Luís Fabian; Secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima; Secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira; Secretário de Cultura, Marcos Apolo; Delegada-Geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, entre outros.

*Com informação da Assessoria de Imprensa