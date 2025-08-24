A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Aleam aprova lei que autoriza mulheres a portar armas de choque no Amazonas

Lei prevê regulamentação em até 90 dias, com requisitos como laudo psicológico e curso de capacitação para porte do equipamento.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 12:57

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, na última quarta-feira (20), um projeto de lei que autoriza mulheres maiores de 18 anos a adquirirem e portarem armas de choque como forma de defesa pessoal. A medida, de autoria do deputado Felipe Souza (PRD), surge em resposta ao crescente número de casos de violência contra mulheres no estado e busca oferecer uma alternativa de proteção não letal.

PUBLICIDADE

O projeto segue agora para sanção do governador e, após a aprovação, a lei deverá ser regulamentada em até 90 dias, estabelecendo os procedimentos de fiscalização e credenciamento para uso do equipamento.

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

PUBLICIDADE

Conhecida como dispositivo de incapacitação neuromuscular, a arma de choque emite descargas elétricas de alta voltagem e baixa corrente, provocando contrações musculares temporárias no agressor. O objetivo é imobilizar quem representa ameaça, sem causar ferimentos permanentes.

Regras e exigências

De acordo com o texto aprovado, o porte será liberado apenas para mulheres que atenderem a uma série de requisitos legais e de segurança. Entre as exigências estão a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência, certidão negativa de antecedentes criminais e laudo psicológico.

Além disso, a futura lei estabelece que as interessadas deverão realizar um curso de capacitação, oferecido por instrutores credenciados pelos órgãos de segurança pública. O treinamento terá conteúdos sobre manuseio, armazenamento seguro, noções de defesa pessoal e limites legais para utilização do dispositivo.

PUBLICIDADE

A lei também determina que cada mulher poderá registrar apenas um equipamento, sendo proibido o uso de modelos com dardos energizados. A compra será restrita a lojas especializadas, mediante autorização dos órgãos competentes.

Com a aprovação, o Amazonas passa a discutir de forma mais ampla políticas de proteção à mulher, ampliando os instrumentos de defesa em situações de risco.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Com crise psicológica, mulher escala poste e sobe em transformador Jorge Teixeira; assista

Corpo de Bombeiros realiza resgate após mulher ameaçar se jogar de poste.

há 16 minutos

Brasil

Mãe e avós de Flávio Bolsonaro são feitos reféns em assalto e Senador dispara: “queriam dinheiro do meu pai”

Família foi mantida refém por cerca de uma hora e meia em Resende, RJ.

há 39 minutos

Mundo

Criança de 2 anos perde o braço em acidente com escada rolante

Menino de 2 anos teve o braço arrancado ao prender a mão em escada rolante; estado de saúde é estável.

há 2 horas

Meio Ambiente

Brasil registra menor número de queimadas em agosto desde 2019, aponta INPE

Mapbiomas atribui redução às chuvas e menor uso do fogo, mas ANA alerta para avanço da seca no Nordeste.

há 2 horas

Famosos

Namorada termina relacionamento com homem que participou de desafio polêmico em show do Nattanzinho

Cena de beijo no palco termina em término de relacionamento e viraliza nas redes

há 2 horas