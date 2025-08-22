A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Aleam aprova projetos de prevenção ao câncer de mama e colo do útero apresentados por Delegado Péricles

Para defender as matérias, Péricles citou dados do INCA, que apontam alta de casos de colo do útero no Estado e câncer de mama como o mais incidente no país.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 02:30

Notícias do Amazonas – As políticas públicas de enfrentamento ao câncer de mama e do colo do útero no Amazonas ganharam um reforço significativo nesta quarta-feira (20), com a aprovação de duas propostas de autoria do deputado estadual Delegado Péricles (PL) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). As iniciativas visam ampliar o acesso da população feminina a exames de prevenção e garantir direitos às servidoras da Casa Legislativa.

O Projeto de Lei nº 142/2025 assegura que todas as mulheres a partir dos 40 anos tenham direito à realização anual e gratuita do exame de mamografia na rede pública de saúde. A proposta também contempla mulheres com histórico familiar da doença, permitindo que o exame seja realizado antes dessa faixa etária, ampliando as chances de detecção precoce.

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

Paralelamente, o Projeto de Resolução Legislativa nº 18/2025 estabelece que as servidoras da Aleam tenham direito a uma folga anual remunerada para a realização de exames preventivos contra o câncer do colo do útero. A medida busca estimular o cuidado com a saúde feminina e reduzir o impacto da doença entre as trabalhadoras.

Números alarmantes no Amazonas

Na defesa dos projetos, Delegado Péricles destacou dados preocupantes do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O órgão estima que, até 2026, o Amazonas registre aproximadamente 1.800 novos casos de câncer do colo do útero, considerado um dos mais incidentes na região Norte. Além disso, o câncer de mama permanece como a doença oncológica que mais afeta as mulheres em todo o Brasil.

“Essas iniciativas garantem acesso a exames essenciais para prevenção e rastreamento de duas das doenças que mais acometem as mulheres amazonenses. É uma vitória histórica, que pode salvar vidas. Estou muito feliz e orgulhoso desse passo que demos hoje na Assembleia”, declarou o deputado.

Histórico de apoio à causa

A atuação de Péricles na pauta da saúde oncológica já vinha sendo reconhecida no estado. Nos últimos anos, o parlamentar destinou mais de R$ 8 milhões em recursos para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon). Entre os investimentos, destacam-se R$ 4,5 milhões para a construção do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) e R$ 50 mil para aquisição de próteses mamárias para mulheres que passaram por cirurgias de mastectomia.

Segundo especialistas, ações como as aprovadas pela Aleam são fundamentais para ampliar o acesso a exames de rastreamento, sobretudo em regiões onde a rede pública enfrenta desafios estruturais. A detecção precoce é considerada a principal arma contra o câncer de mama e o de colo do útero, pois aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido e reduz a mortalidade.

Com a aprovação, os projetos agora seguem para sanção e regulamentação, abrindo caminho para que milhares de mulheres no Amazonas possam ter acesso facilitado a exames preventivos, em um passo considerado essencial para a saúde pública e a proteção da vida feminina.

