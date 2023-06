Aleam aprova proposta de reajuste de 8% para profissionais da educação no AM

A maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta terça-feira (20) a proposta do Governo do Amazonas de reajuste salarial de 8% para os profissionais da rede pública de educação do estado.

Na votação, apenas os deputados estaduais Wilker Barreto (Cidadania) e Mayra Dias (Avante) votaram contra o Projeto de Lei nº 547/2023, do governo do estado.

Os trabalhadores da rede pública estadual iniciaram a greve no dia 17 de maio deste ano e encerraram o movimento no dia 31. A paralisação foi liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado (Sinteam) que incialmente reivindicava 25% de reajuste salarial e agora pede 15,19%.

A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, protestou contra o resultado da votação. O governo tem maioria no Legislativo. Ela disse que sindicato fará assembleia geral para decidir se mantém o estado de greve.