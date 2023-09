Aleam aprova recomposição salarial de servidores da saúde

Durante a Ordem do Dia, desta quarta-feira (27), os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovaram a recomposição salarial dos servidores da saúde contida no Projeto de Lei n° 908/2023, oriundo da Mensagem Governamental n° 95/2023. A norma estabelece revisão percentual de 4,18% referente à data base de 2023, para os servidores da Saúde no estado do Amazonas a fim de corrigir a perda inflacionária do período. Os parlamentares foram unânimes na aprovação.

A proposta autoriza o Chefe do Poder Executivo a incluir ação no Plano Plurianual (PPA) 2020/2023 e a abrir crédito adicional especial no Orçamento Fiscal vigente da Administração Indireta visando à implantação de revisão de remuneração dos servidores do Sistema Estadual de Saúde, buscando a recomposição de perdas inflacionárias, com efeitos a contar de 1.º de maio de 2023, desde o último reajuste, promovido a contar de 1º de junho de 2022, por intermédio da Lei n.º 5.928/23.

Em aparte a deputada Dra. Mayara (Republicanos) colocou-se à disposição do sindicato dos servidores da categoria para construir um diálogo junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES) sobre outras demandas.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima semana com a participação de representantes da categoria e da Secretaria de Estado da Saúde (SES/AM).

Redação AM POST*