Aleam concede título de cidadão do Amazonas a Ricelli Pontes

Redação AM POST

O ex-vereador do município de Presidente Figueiredo, Ricelli Pontes, recebeu, nesta quinta-feira (26), o título de Cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A honraria foi outorgada a pedido do presidente do Poder Legislativo Estadual, deputado Roberto Cidade (PV). A solenidade contou, também, com a presença do deputado estadual Péricles (PSL) e do deputado federal Sidney Leite (PSD).

Para o presidente da Aleam, Roberto Cidade, a entrega do título é um momento especial e simbólico, já que Ricelli Pontes, mesmo tendo nascido no Piauí, sempre foi um amazonense apaixonado pelo Estado, sobretudo, pelo município de Presidente Figueiredo.

“Hoje você é de fato e de direito um cidadão amazonense, mas seu coração e sua vida estão aqui há muito tempo. Presidente Figueiredo tem alguém que olha com carinho para o município, que sempre está aqui na Aleam olhando pelo povo mesmo estando fora do poder. Tenho certeza que Presidente Figueiredo ainda terá uma pessoa que quer mostrar trabalho como você na liderança. Tudo no tempo de Deus”, afirmou.

Em seu discurso, o homenageado afirmou que sempre se sentiu um amazonense de coração. No entanto, ressaltou que o Título de Cidadão oficialmente entregue pela Assembleia, lhe dá uma espécie de “certidão de renascimento”.

“O Amazonas é meu lar. O Amazonas é minha casa querida. Aqui estão todas as pessoas que mais amo na vida. Minha dívida agora é um pouco maior do antes. Vou entregar tudo o que tenho de bom: meu trabalho, esforço e dedicação para que essa terra sinta orgulho de mim. Esse Título é uma certidão de renascimento e me dá o direito de afirmar: ‘sou cidadão amazonense também’”, disse.

O homenageado

Ricelli Viana Pontes nasceu em Teresina (PI), no dia 6 de maio de 1985. É filho de Antônio Ferreira Pontes e Lúcia Maria Viana Pontes. Saiu aos 12 anos de idade do Piauí, juntamente com seus pais, para buscar a vida no Amazonas.

Ricelli é fisioterapeuta e foi vereador de Presidente Figueiredo, sendo eleito no pleito de 2016 com a maior votação da história do município. Como fisioterapeuta, Pontes trabalhou no hospital Gama e Silva, sendo um dos idealizadores do Centro de Fisioterapia onde atendia diariamente cerca de 40 pacientes. O projeto deu tão certo que uma nova unidade de atendimento foi aberta em Balbina.

Atuando na área da saúde, Ricelli deixou um legado de trabalho e dedicação com seus pacientes, sendo referência para outros fisioterapeutas.